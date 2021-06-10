Ankara'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çantarlı köyünde çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye aracının sürücüsü Beypazarı-Nallıhan karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıkarak takla attı.

Takla atan itfaiye aracı ekin tarlasına uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekibi araçtaki 3 itfaiyeci yaralı olarak araçtan çıkarttı. Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doğukan Can Yüksel

