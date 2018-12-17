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Ankara'da yaralı bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Ankara'da yaralı bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetti
Ankara'da yaralı bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Ankara’da ateşli silahla yaralı bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edilinen bilgiye göre, Saat 22.00 sularında bir vatandaşın ihbarı üzerine Altındağ ilçesi Karapürçek semti 281 Cadde ile 292 Sokak kesişimindeki bir barınakta silahla yaralanan bir kişinin olduğu belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı olarak yerde yatan Mustafa Ataman'a ilk müdahalesini yaparak ambülansla Ankara Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ataman, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, güvercin beslenen barakada ve çevrede inceleme yaptı. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.  

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