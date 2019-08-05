Ankara'da yasa dışı eylem yapan gruba müdahale: 25 gözaltı

Başkentin işlek caddelerinden biri olan ve çoğu kez marjinal grupların toplanma ve eylem yapma alanlarından biri olan Kızılay'daki Yüksel Caddesi üzerinde, bir grup eylemci yasa dışı gösteri yapmak istedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çevik Kuvvet polislerinin hazır bulunduğu sokak girişinde, polisin eylemi sonlandırmalarına yönelik yapılan çağrı karşılık bulmayınca gruba müdahale edildi. Müdahale sırasında 25 yasa dışı eylemci gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler araçlara bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay esnasında çevredeki vatandaşlar da durumu meraklı gözlerle izledi. Kimi vatandaş cep telefonu ile çekim yaparak sosyal medya hesaplarında arbedeyi yayınladı. Bazı vatandaşlar da bulundukları binada camdan çıkarak polisin gruba yaptığı müdahaleyi izledi.

İrfan Çalışkan - Mehmet Kalay - Fatih Erdoğan