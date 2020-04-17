Ankara'da yaşlı bakım evinde yangın

Edinilen bilgiye göre, Mutlukent Mahallesi 1979. Cadde üzerinde bulunan yaşlı bakım merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bakım evindeki yaşlı vatandaşlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis bakım merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı bakım merkezine çıkan bütün sokak ve caddeler trafiği kesildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor.

BAKANLIKTAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ankara'da, özel bir geriatri ve yaşlı bakım merkezinde bugün 17.00 sularında bir yangın çıkmıştır. Görevli personelimiz ivedi şekilde itfaiye ile iletişime geçerek yangının kontrol altına alınmasını sağlamıştır. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış ve yaşlılarımızın hayati tehlikesi yoktur.

Kuruluş sakinlerimizin ve personelimizin genel sağlık durumu iyidir. Söz konusu merkez 41 yaşlımıza hizmet sunmaktadır. Altı yaşlımız talepleri üzerine ailelerine teslim edilmiş, 10 yaşlımız ise kronik tedavi ihtiyaçları sebebiyle hastaneye sevk edilmiştir. 25 büyüğümüz de Bakanlığımıza bağlı bir izolasyon kuruluşumuzda misafir edilecektir” denildi.

ANKARA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

"Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alınmıştır. Yangın kontrol altına alınmış olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır."

İrfan Çalışkan - Erdinç Türkcan-Musa Erdoğan

