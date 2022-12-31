Ankara'da yılbaşı tedbirleri KGYS Merkezinden izleniyor

Ankara'da yılbaşı tedbirlerinde halkın sık kullandığı alanlar Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezinde bulunan ekipler tarafından takip edilerek herhangi bir olumsuzlukta sahadaki personellere bilgi veriliyor. KGYS'de 150 personel görev alırken Ankara'nın en işlek kısımları yüksek çözünürlüklü kameralarla izleniyor. İhtiyaca göre ise hava araçlarıyla yerdeki ekiplere destek veriliyor. Ankara'daki bütün birimlerin koordinasyonu bu merkezden sağlanıyor.

“16 bin 500 personel ve bin 500 ekip ile sahadayız”

Ankara İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Hakan Tandoğan, Ankara güvenliğinin yönetildiği KGYS Merkezinde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak bilgi verdi. Yılbaşı tedbirlerinin 31 Aralık gecesinden günler önce başladığını aktaran Tandoğan, “Tedbirlerimizi bu gece yoğunlaştırdık. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü olarak 16 bin 500 personel ve bin 500 ekibimiz, dronelarımız, narkotik ve bomba dedektör köpeklerimizle beraber sahadayız” diye konuştu.

KGYS'deki sistemin minyatürlerinin Ankara'da 14 noktaya kurulduğunu ve bu noktalarda da çalışmaların büyük bir özveriyle devam ettiğini vurgulayan Tandoğan, “Tedbirler kapsamında, sahadaki ekiplerimize en büyük destek buradan veriliyor. Sahadan gelen ihbarların değerlendirilmesi ve analizleri çerçevesinde tekrar sahaya aktarılması, bunların anlık olarak izleme kameralarımızdan takip edilmesi, detay çalışmalarının yapılması burada gerçekleştirilerek sahaya aktarılıyor. Tüm vatandaşlarımızın huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bütün tedbirlerin sabahın ilk saatlerine kadar yoğun bir şekilde sürdürüleceğini belirten Tandoğan, şunları aktardı: “Trafik ekiplerimiz yılbaşı olması dolayısıyla sahada daha fazla etkinler. Şu anda yaklaşık 30 tane uygulama noktamız var ve bu noktalarımız dinamik olarak çalışıyor. Bu çerçevede vatandaşlarımızın huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için çalışmalarımız sürüyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk çok şükür yok. Herkese sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum.”

Mehmet Kalay - Musa Enes Aksakal

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