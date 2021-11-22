Ankara'da zincirleme kaza: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Kaza; saat 22.00 sıralarında Polatlı ilçesi, Hacı Bayram Veli Bulvarı üzeri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet Y. kontrolündeki 50 AP 223 plakalı TIR'ın lastiğinin patlaması sonucunda dorsesi ayrıldı.

TIR'ın arkasından gelen Hamza K. idaresindeki 06 CAP 372 plakalı kamyonet ise TIR'dan ayrılan dorseye çarparak savruldu. Savrulan kamyonete ise Ümit K.'nin kontrolündeki 06 GB 810 plakalı otomobil ile Rabia K.'nin kullandığı 06 CJT 236 plakalı araç çarptı.

Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda İtfaiye, Sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Acil Servis Ekipleri, kamyonetin sürücüsü Hamza K., Ümit K. ve 4 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kamyonet sürücüsü Hamza K.'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Hidayet Türkyılmaz - Mehmet Kalay

