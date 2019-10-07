İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk, 4 yaralı

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk, 4 yaralı
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk, 4 yaralı

Ankara’da bir TIR ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nın Siteler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinden Samsun istikametine seyreden Tuncay A. yönetimindeki 54 H 2047 plakalı TIR, kontrolden çıkarak Siteler mevkiinde aynı yönde seyreden Sedat G.'nin kullandığı 06 FM 553 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kontrolünü yitiren Sedat G. ise yol üzerinde önünde seyreden kardeşi Birol G.'nin kontrolündeki 06 BP 1026 plakalı araca çarptı.
Kazada, otomobillerde bulunan Necla G., Caner G. (3), Kazım G. (4) ve Zeynep Turunç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri ise kazaya ilişkin çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.