Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Olay, Ankara-Eskişehir D-200 yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. kontrolündeki tır, S.Ü. kontrolündeki 06 PLB 89 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybeden S.Ü.'de İ.T. kontrolündeki 06 PJL 70 plakalı otomobile çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir kişi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, olayda toplam 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavilerinin devamı için hastaneye götürüldü. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Ali Nargüner - Bedri Sinan Taşpınar

