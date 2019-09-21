Ankara'daki Bulvar Loft projesinde kiralama hareketliliği

Akfen GPYŞ Genel Müdürü Barış Barçak, sektöre olan güvenin yeniden artış eğiliminde olduğu bu dönemde, satın alma konusunda tereddüt yaşayan müşteriler için alternatifler üretilmesi gerektiğini söyleyerek, "Oluşturduğumuz kiralama modeli ile misafirlerimiz oturmak istedikleri evlere kiracı olarak yerleşip Bulvar Loft konforunu deneyimlemeye başlıyorlar" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı konut satış rakamlarına göre, Türkiye'de konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu. Konut satışlara bakıldığına İstanbul'un ardından en fazla konut satılan Ankara'da satışlar gayrimenkulde yavaşlamanın hissedildiği iki sene öncesine dönmesi dikkat çekti. Geçen yılın Ağustos ayında Ankara'da 9 bin 291 konut satılırken, bu oran 2019 yılının Ağustos ayında yüzde 15,2 artışla 10 bin 707 olarak gerçekleşti. Ankara'daki konut satışı Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

"Kiralama modelini öne çıkartıyoruz"

Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. (Akfen GPYŞ) Genel Müdürü Barış Barçak, kredi faiz oranlarının son dönemde geri gelmesiyle birlikte satış ofislerinde son iki yıldır görülmeyen hareketin başladığını ifade etti. Bu hareketin şimdilik daha çok düşük segment konut projelerinde satış işlemleriyle sonuçlandığını ifade eden Barçak, "Lüks segmentte alımların artması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğu görünüyor" diye konuştu.

Sektöre olan güvenin yeniden artış eğiliminde olduğu bu dönemde, satın alma konusunda tereddüt yaşayan müşteriler için alternatifler üretilmesi gerektiğini söyleyen Barçak, "Oluşturduğumuz kiralama modeli ile misafirlerimiz oturmak istedikleri evlere kiracı olarak yerleşip Bulvar Loft konforunu deneyimlemeye başlıyorlar. Birikimleri istediği noktaya ulaştığında ve konuta yatırım için doğru zamanın geldiğine ikna olduklarında, kiracısı oldukları konforun, sahipleri olacaklarına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.