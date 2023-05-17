Ankara'daki fırtına birçok ilçeyi etkiledi



Ankara'da öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan rüzgarda Çankaya, Mamak, Etimesgut ve Pursaklar ilçesinde etkili oldu. Mamak ilçesinde Mamak Spor Salonu'nun dış cephe kaplaması rüzgarın etkisiyle koparak yola savruldu.

Öte yandan Pursaklar ilçesinde inşaat halindeki boş bir binanın 4 üncü katına kurulan kalıp iskelesi rüzgarın etkisiyle devrildi. Uçan bir tahta parçası inşaatın yanında bulunan elektrik tellerine çarparak patlamaya sebep oldu.

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