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Ankara'daki fırtına birçok ilçeyi etkiledi

Ankara'daki fırtına birçok ilçeyi etkiledi
Ankara'daki fırtına birçok ilçeyi etkiledi

Ankara'da etkili olan fırtınada birçok ilçede ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, elektrik telleri koptu ve bina dış cephe kaplamaları koptu.

Ankara'daki fırtına birçok ilçeyi etkiledi - Tıkla İzle


Ankara'da öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan rüzgarda Çankaya, Mamak, Etimesgut ve Pursaklar ilçesinde etkili oldu. Mamak ilçesinde Mamak Spor Salonu'nun dış cephe kaplaması rüzgarın etkisiyle koparak yola savruldu.
Öte yandan Pursaklar ilçesinde inşaat halindeki boş bir binanın 4 üncü katına kurulan kalıp iskelesi rüzgarın etkisiyle devrildi. Uçan bir tahta parçası inşaatın yanında bulunan elektrik tellerine çarparak patlamaya sebep oldu.

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