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Ankara'daki sağanak sonrası Çamlıdere Barajı 1 No'lu isale hattı zarar gördü

Ankara'daki sağanak sonrası Çamlıdere Barajı 1 No'lu isale hattı zarar gördü
Ankara'daki sağanak sonrası Çamlıdere Barajı 1 No'lu isale hattı zarar gördü

Ankara’da yaşanan şiddetli yağış Çamlıdere Barajı 1 No'lu isale hattına zarar verdi. Akıncılar-Ankara İstanbul Otoyol bağlantısında bulunan hattın patlaması sonucu yol üzerinde göçük meydana gelirken, ASKİ Genel Müdürlüğü hattı kapatarak alternatif hatları devreye soktu.

Başkentte devam eden şiddetli yağış altyapıda da birçok soruna neden oldu. Yoğun yağış sonrası Akıncılar-Ankara İstanbul Otoyol bağlantısında bulunan Çamlıdere Barajı 1. No'lu isale hattı zarar gördü. ASKİ Genel Müdürlüğü, 12 Haziran 2022 saat 02.30'da öngörmeli beton hattın patlaması sonucu yolda oluşan göçük nedeniyle hattı geçici olarak hizmete kapattı.

Alternatif hatlar devreye alındı

ASKİ Genel Müdürlüğü, can güvenliğini sağlamak için Akıncılar'ın otoyola olan bağlantısında giriş ve çıkışın trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Su kesintisinin yaşanmaması için alternatif hatların devreye alındığını ifade eden ASKİ yetkilileri, “Göçüğün meydana geldiği yol gerekli uyarı levhaları ile emniyete alındı. İsale hattındaki su akışı kapatılarak alternatif hatlar devreye alındı. Herhangi bir su kesintisi yaşanmayacak” bilgisini verdi.

İsale hattına müdahale ederek arızanın giderilmesi için çalışma başlatan ASKİ ekipleri, yağışların sona ermesi ve fiziki çalışma ortamının sağlanmasının ardından hattı onararak yolu en kısa sürede trafiğe açacak.

Muhammed Musab Gümüşer
 

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