İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Ankara'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Ankara'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 4 kişinin tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından, bugün Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili açıklama yapıldı. Özel halk otobüsünün yolcu durağına girdiği kazaya ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün ilimiz Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i hastanede olmak üzere 4 vatandaşımız vefat etmiş olup, yaralanan 4 vatandaşımızın çeşitli hastanelerde tedavilerine devam edilmektedir. Kaza ile ilgili teknik ve adli inceleme/soruşturma ayrıca yürütülmektedir” denildi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.