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Ankara'daki tren kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi tutuklandı

Ankara'daki tren kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi tutuklandı
Ankara'daki tren kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi tutuklandı

Ankara’da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan Yüksek Hızlı Tren kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara’daki tren kazasında 3 kişi tutuklandı - Tıkla İzle

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), geçtiğimiz Perşembe günü saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 vagon devrilirken, kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 92 kişi ise yaralanmıştı. Kazada ihmalleri bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan hareket memuru Sinan Y., makasçı Osman Y. ve kontrolör Emin E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir'e ifade veren şüpheliler, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Abdullah Sarica
 

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