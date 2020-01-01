İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'daki yangında ölen 4 gençten ikisinin kimlikleri kesinleşti

Ankara'daki yangında ölen 4 gençten ikisinin kimlikleri kesinleşti
Ankara'daki yangında ölen 4 gençten ikisinin kimlikleri kesinleşti

Ankara'da Altındağ ilçesinde Umut Apartmanı'nda çıkan yangında ölen 4 gençten ikisinin kimlikleri kesinleşti.

Başkentte Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 439. Sokakta bulunan Umut Apartmanı'nda yangın çıktı. Yangın yılbaşı kutlaması yapan gençlerin bulunduğu evde meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin evin içinde bulunan elektrikli ısıtıcıdan çıktığı kaydedildi. Hayatını kaybeden gençlerden 3 tanesi Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gençlerden ikisinin ismi belli oldu. 25 yaşında oldukları belirlenen Naci Cankurtaran ve Seyfi Güngör isimli gençlerin aileleri de adli tıp kurumu önüne geldi. Cankurtaran ve Güngör'ün bekar oldukları, Başkent Şaşmaz Sanayinde çalıştıkları kaporta ve mekanik işle uğraştıkları öğrenildi. Vefat eden diğer iki gencin de kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İrfan Çalışkan - Erdinç Türkcan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.