Ankara'daki YHT kazasında flaş gelişme! İfadeleri ortaya çıktı

Ankara'daki tren kazası ile ilgili yürütülen soruşturmada ifade veren hareket memuru Sinan Y., "Olay, tren teşkil memurunun (makasçının) bana makasları değiştirip treni H1'e aldığına dair teminat vermesine rağmen S makası H1'e tanzim etmemesi, H2'ye girdiğini gören 81201 YHT makinistlerinin yanlış yola girdiklerine dair bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi vermemesinden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), geçtiğimiz Perşembe günü saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki vagon devrilirken, kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 92 kişi ise yaralanmıştı. Kazada ihmalleri bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan hareket memuru Sinan Y., makasçı Osman Y. ve kontrolör Emin E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir'e ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli Sinan Y.'nin savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Sinan Y., "Benim sorumluluğum nöbetçi olduğum zamanda Ankara YHT Gar'da gara gelen yolculu ve boş trenlerin yollara kabulü ve hareket saati geldiğinde trafik kontrol memurundan yol izni alıp treni sevk etmek ve tren teşkil memuruna treni hangi yoldan hangi hatta alması gerektiğini belirtmektir. Tren teşkil memuru da benim verdiğim talimat üzerine hangi yoldan hangi hatta makasları tanzim ettiğini bana bildirerek teyit eder. Bende treni trafik kontrol memurunun verdiği seyir izni numarasını belirterek sevk ederim.

Tren hareket etmeden önce tren makinisti ya benim yanıma gelir ya da ben onun yanına giderim. Kendisine son yarım saate kadar gelen trenlerin nerelerde ne kadar hız yapabileceğini gösteren belgeyi veririm. Bu esnada kendisine treni sevk edeceğim hattı söylemem, zira yayınlanan emir gereğinde Ankara'dan tüm YHT'lerin trafik kontrol memurunun aksi talimatı olmadığı sürece çıkacağı hat H1'dir" diye konuştu.

“BU OLAYDA HANGİ HATTA OLUP OLMADIĞINI SORDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Trafik kontrol memurunun kendisine verdiği seyir izni talimatı üzerine kendisinin trene H1'den hareket emrini verdiğini anlatan Sinan Y., "Yollardaki makaslar arasındaki mesafe yaklaşık 15 metredir. H2'den H1'e geçişi sağlayan S makasının en yakın olanı 11. yoldaki makasa olan uzaklığı yaklaşık 300 metredir. S makasın H1'deki diğer ucuna uzaklığı yaklaşık 10 metredir. Tren teşkil memurunun bu mesafeyi her defasında geçip makası tanzim etmesi gerekmektedir. Benim gardan çıkan trenin hangi hatta girdiğini ve ilerlediğini görmem mümkün değildir. Ayrıca ben tren teşkil memuruyla hat yönlendirmesi yapıp, teyidini aldığım için tren makinistiyle zaman zaman hangi hatta olduğu konusunda görüşme yaparım. Bu olayda hangi hatta olup olmadığını sorduğumu hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

“PANODA MAKASIN HANGİSİNE GEÇTİĞİNİ BELLİ EDECEK BİR İŞARET YOKTUR”

Sinan Y., şunları kaydetti:

"Meydana gelen olayda tren makinistleri 11. yoldan hareket ettikten sonra S makas değişikliği ile H1'e girmesi gerektiğini ancak makas değişikliği yapılmadan H2'ye girdiğini görmeleri gerekmesine rağmen neden bu konuda benimle iletişime geçmediklerini bilmiyorum. Tren teşkil memuru da (makasçı) bana trenin H1'den başka hatta (H2'ye) geçtiğine dair herhangi bir bildirimde bulunmadı. Ben tren teşkil memuru Osman Y. ile GSMR konuşmasıyla teyit aldığımı hatırlıyorum. Bu konuşma kayıtlarında da mevcuttur. Yollardaki makaslar kolla ya da kolay olsun diye matkapla çevrilerek düzenlenir. S makas panonun içinde bulunan butona basarak düzenlenir. Bunu tren teşkil memuru makasta değişiklik olduğunu görür ve duyar. Panoda makasın hangisine geçtiğini belli edecek bir işaret yoktur."

Sinan Y., "Olay, tren teşkil memurunun (makasçının) bana makasları değiştirip treni H1'e aldığına dair teminat vermesine rağmen S makası H1'e tanzim etmemesi, H2'ye girdiğini gören 81201 YHT makinistlerinin yanlış yola girdiklerine dair bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi vermemesinden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Ayrıca 9 Aralık 2018'den önce daha risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesi suretiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen tren teşkil memurunun (makasçının) başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum. Benim olayın meydana gelişinde herhangi bir kusurum yoktur. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Makasçının İfadesi

Ankara'daki tren kazasının şüphelisi makasçı Osman Y. savcılık ifadesinde, "Ben panodan elektrik kontrollü makasın işleyişini daha önce görmemiştim, eğitimini de almadım" dedi.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), geçtiğimiz Perşembe günü saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki vagon devrilirken, kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 92 kişi ise yaralanmıştı. Kazada ihmalleri bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan hareket memuru Sinan Y., makasçı Osman Y. ve kontrolör Emin E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir'e ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden makasçı Osman Y.'nin savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Saat 05.00'da kılavuz makinenin 8. yoldan H1'i takiben gitmesi için hareket memuru Sinan Y.'nin talimatı üzerine makası tanzim ettiğini anlatan Osman Y., "Daha sonra akşamdan 12. yolda olan saat 06.10 İstanbul trenini hareket memurunun talimatıyla H1'e tanzim edip gönderdik.

Daha sonra depodan saat 06.50 Eskişehir treni boş olarak geldi. Hareket memurunun talimatıyla makasını tanzim edip 13. yola aldım. Bu treni yola alırken 12. yol başındaki makas buzlandığı için iğne ucu oturdu ancak kilitleme yapmadı. Ben de hareket memuruna bu durumu bildirdim. Treni yavaş hareketleriyle yola yerleştirdik. Daha sonra gece en son gelip 11. yolda park halinde olan saat 06.30 Konya trenini hareket memurunun H1'den sevk etmem talimatı üzerine panodan elektrik kontrolünü S makası yeşil renkli butona basarak H1'e geçirdiğimi hatırlıyorum. Ancak yoğunluk nedeniyle hareket kontrol memuru Sinan Y.'e bunu yaptığımı teyit ettiğimi hatırlamıyorum" diye konuştu.

"BEN PANODAN ELEKTRİK KONTROLLÜ MAKASIN İŞLEYİŞİNİ DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞTİM, EĞİTİMİNİ DE ALMADIM"

Osman Y., ifadesinde şunları kaydetti:

"Ben panodan elektrik kontrollü makasın işleyişini daha önce görmemiştim, eğitimini de almadım. Sadece 9 Aralık 2018'de yürürlüğe giren değişiklikle bu makasın önemi arttığı için 8 Aralık 2018'de servis müdürü yardımcısı olarak bildiğim Ergün Bey'e bu makasın kontrolünü bilmediğimi söyleyince 'Sen S makasın işlevini yapmazsın, öbür makaslara bakarsın' dedi. Ben de ne olur ne olmaz diye yine de kendisine sordum. O da bana yukarıda belirttiğim şekilde anlattı. Ancak gece nöbetinde tek başına kalınca ne olacağı konusunda herhangi bir şey söylemedi.

Zira o, gece nöbetinin tek kişi tutulduğunu bilmiyordu. Ben de nöbete girdiğim ilk gün olan 9 Aralık 2018'de öğrendim. Çalışma takvimimi ve mesaimi YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz belirler. Görev yaptığım süre içinde hiç gelip beni kontrol etmedi. Benimle birlikte tren teşkil işçileri vardır. Onların mesaisi 8 saattir. Onların mesaisini de Kadir Oğuz belirler ve ayarlar."

Abdullah Sarica