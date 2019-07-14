Ankara'dan günlük gezmek için geldiği Samsun'da boğuldu

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Sincan'da ayakkabı dükkanı sahibi olan Zeki Bostan (53), kendisi gibi 3 esnaf arkadaşıyla birlikte hafta sonu diye bir günlüğüne gezmek için Samsun'a geldi. Serinlemek için Karadeniz'e giren Zeki Bostan akıntıya kapıldı ve baygın halde arkadaşı tarafından denizden çıkartıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Bostan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay