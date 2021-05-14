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Ankara'dan İsrail'in harekatına sert tepki!

Ankara'dan İsrail'in harekatına sert tepki!
Ankara'dan İsrail'in harekatına sert tepki!

İsrail'in Gazze'ye hava ve kara harekatının başlattığını duyurmasının ardından Ankara'dan peş peşe açıklamalar yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze'ye hava ve kara operasyonu başlattı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir” dedi.

Sözcü Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: ““İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara harekatı başlatmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, “İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor. Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay

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