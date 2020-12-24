Ankaragücü 0-1 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golü İzle

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Maçtan dakikalar

6. dakikada Ghezzal'ın orta sahada yaptığı hata sonrasında topu çalan Emre Güral keleye düzgün bir şut çekti. Bu oyuncunun çektiği şut sağ direğin dibinden auta çıktı.

10. dakikada Emre Güral'ın derinlemesine pasında topla buluşan Lobjanidze, kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleciyi çalımladıktan sonra topa yetişememesi sonucu top auta çıktı.

18. dakikada Pinto ceza sahası içindeki takım arkadaşı Emre Güral'a pas gönderdi. Bu pasta topla buluşan Emre Güral'ın şutu üstten az farkla auta çıktı.

23. dakikada Mensah'ın yaptığı ortaya kafayla yükselen Larin topu filelere gönderdi ancak Halis Özkahya daha öncesinde Larin'in Kitsiou'ya faul yaptığı kararını verdi. Gol geçerlilik kazanmadı.

35. dakikada Beşiktaş'ın yoğun pas trafiğinde Larin ceza sahasına orta yaptı ancak Ankaragücü defansı hata yapmayarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45+5. dakikada Kitsiou sağ kanattan ceza sahasına bindirmesi sonucunda kaleye şut çekti. Bu oyuncunun çektiği şutta kaleci Ersin Destanoğlu topu oyun alanına çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Abdullah Bora Özkara, Emre Malok

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Atakan Çankaya, Pinto, Voca, Emre Güral (Şahverdi Çetin dk. 40 ?), Lukasik, Endri Çekici, Lobjanidze, Borven

Yedekler: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Merikani, Orkan Çınar, Diousse, Ender Aygören, Cebrail Karayel, Paintsil, Atila Turan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Silva, Vidaxx, Nsakala, Souza, Ghezzal, Hutchinson, Mensah, Larin, Aboubakar

Yedekler: Emre Bilgin, Rubio, Mbida, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Hüseyin Atakan Üner, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Mustafa Cenik - Cem Geçim - Yunus Emre Kartal