Ankaragücü, Antalyaspor'u 4 golle geçti

Maç, konuk takımın 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Boyd'un sol taraftan ceza sahası dışına doğru yolladığı köşe vuruşunda Sedat Ağçay, topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Boffin'in kontrolünde yandan auta çıktı.

19. dakikada Hakan Özmert'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna, iyi yükselen Chico topu kafayla uzak köşeye yolladı, direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

21. dakikada orta sahada topla buluşan Canteros'un ara pasında, Antalyaspor defans oyuncusunun dengesini kaybetmesi sonucu topu önünde bulan Orgill, kalecinin soluna yaptığı plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

26. dakikada sol tarafta topla buluşan Boyd, ceza sahası içine kat ederek açtığı orta şut karışımı vuruşunda, Boffin'in üzerinden kaleye doğru yönelen topu, Orgill kafayla tamamlayarak ağlarla buluşturdu. 1-2

29. dakikada sağ kanattan içeri kat eden Nazım Sangare, 3 kişi çalımladıktan sonra yaptığı sert vuruşta ağları sarstı. 2-2

41. dakikada ceza sahası dışından Pinto'nun verdiği topla buluşan Boyd, bekletmeden yaptığı ortada topa iyi yükselip kafayı vuran Orgill, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti.

48. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Diego, kaleye sert gönderdi, top kalenin yanında auta gitti.

55. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Hakan Özmert, ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleyi karşıdan gören Hakan'ın çektiği şutta top defansa çarpıp kalenin yanında kornere gitti.

75. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahası içerisine giren Doukara'nın ortasında, Mevlüt Erdinç'in kafayla uzak köşeye yolladığı top direğe çarptı.

90+2. dakikada Doukara'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Doğukan'ın kaleye gönderdiği sert şut, az farkla üstten auta çıktı.

90+5. dakikada sağdan ceza sahası içerisine giren Kitsiou'nun verdiği topu önüne alan Boyd, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-4

Stat: Antalyaspor

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Antalyaspor: Boffin, Salih, Diego Angelo, Sangare, Chico (Doğukan dk. 81), Charles, Hakan, Amilton, Serdar Özkan (Drole dk. 64) Fredy (Doukara dk. 57), Mevlüt

Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Yekta, Harun, Cissokho, Bahadır

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

MKE Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Sedat (Moulin dk. 58), Djedje, Hector (Scarione dk. 82 ?), Sacko (İlhan Parlak dk. 75), Boyd, Orgill

Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Cebrail, Aydın, Sadaev, Kaan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Golller: Chico (dk. 19), Nazım Sangare (dk. 29) (Antalyaspor), Orgill (dk. 21, 26 ve 41), Boyd (dk. 90+5) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Nazım Sangare, Hakan Özmert, Diego Angelo (Antalyaspor), Boyd, Sedat, Kitsiou, Pinto, Altay, Kulusic (MKE Ankaragücü)

Suat Metin - Cafer Eser