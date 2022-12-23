Ankaragücü, Antalyaspor'u iki golle geçti

MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada Luiz Adriano'nun sol kanatan ceza alanı içine ortasında müsait pozisyondaki Ghacha topa dokunamadı.
32. dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Fernando'nun plase vuruşu kalecide kaldı.
44. dakikada savunmanın hatasında araya giren Luiz Adriano'nun ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci kontrol etti.
45+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Fernando'nun şutu sağ kale direğinin üst çaprazına çarparak oyun alanına döndü.
57. dakikada sağ kanattan Emre Kılınç'ın köşe atışında ceza sahası içinde Yasin Güreler'in kafası yandan auta gitti.
63. dakikada Fernado'nun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Luiz Adriano'nun gelişine vuruşu yan direğe çarparak auta çıktı.
64. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Malcuit, pasını kale çizgisi üzerindeki Jese'ye bıraktı, bu futbolunun gelişine dokunuşu ağlarla buluştu. 0-1
86. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza alanı sağ çaprazından kale içine yerden gönderdiği topa Wright'ın gelişine sert vuruşu yandan auta gitti.
90+8. dakikada Zahid'in pasıyla ceza sahasına giren Sowe, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 0-2
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Murat Altan
FTA Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural (Cemali Sertel dk. 83 ?), Ufuk Akyol (Fredy dk. 76), Fernando Martins, Ghacha (Admir Mehmedi dk. 76), Larsson (Gökdeniz Bayrakdar dk. 61), Luiz Adriano, Haji Wright
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Amar, Soner Aydoğdu, Hakan Özmert
Teknik Sorumlu: Alfons Groenendijk
MKE Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı (Diack dk. 79), Tolga Cigerci, Beridze (Jese dk. 64), Emre Kılınç (Chatzigiovanis dk. 79), Pedrinho xx (Zahid dk. 89 ?), Sowe
Yedekler: Nurullah Aslan, Marlon, Şahverdi Çetin, Oğuz Ceylan, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Jese (dk. 64), Sowe (dk. 90+8) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Radakovic, Bahadır Güngördü (MKE Ankaragücü), Luiz Adriano, Fernando (FTA Antalyaspor)
İsa Akar - Ahmet Serdar Eser
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