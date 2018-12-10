Ankaragücü Başakşehir Canlı Skor-Anlatım| Ankaragücü Başakşehir Maçı Kaç Kaç?

Ankaragücü Başakşehir Maçı Kaç Kaç... Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Medipol Başakşehir, Afyonkarahisar'da MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. İşte maça dair detaylar...

ANKARAGÜCÜ:0 BAŞAKŞEHİR:1

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43' MKE Ankaragücü takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alessio Cerci tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

42' MKE Ankaragücü, Tiago Pinto ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

42'Youness Mokhtar, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Edin Visca tarafından faule maruz kalıyor.

40'Stefano Napoleoni rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyorz

40'Medipol Başakşehir takımından Junior Caiçara sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

39' Medipol Başakşehir, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

GOOOLL!! Edin Visca takımını öne geçiren golü atıyor

Bu dakikada MKE Ankaragücü takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim İlhan Parlak

1' Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Başakşehir'de istatistiklerin kralı: 'Epueranu'

Medipol Başakşehir'in başarılı stoperi Alexandru Epureanu, turuncu-lacivertli takımda en fazla süre alan, en çok topla oynayan, en fazla pas ve isabetli pas yapan futbolcuların başında geliyor.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 14 haftada elde ettiği 30 puanla en yakın rakibi Kasımpaşa'nın 4 puan önünde zirvede bulunan Medipol Başakşehir'de elde edilen bu grafikte savunma hattının da başarısı göze çarpıyor. Kalesinde gördüğü 6 golle hem ligin hem de Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasında yer alan turuncu-lacivertli takımda 5. sezonunu geçiren Alexandru Epureanu, bu sezon 14 haftalık periyotta yakaladığı istatistiklerde ön plana çıkıyor.

Kaleci Mert Günok ile birlikte 1260 dakikayla en fazla süre alan futbolcu olan Epureanu, aynı zamanda topla oynamada da zirvede bulunuyor. 1106 defa topla oynayan Moldovalı, rakipten aldığı 233 top ile de takımın en fazla top kazanan futbolcusu olarak dikkat çekiyor.

Medipol Başakşehir'in geriden kurduğu hücum oyunlarında önemli bir rol oynayan 32 yaşındaki oyuncu, bunu istatistiklerine de yansıtmış durumda. Söz konusu periyotta 962 pas yapan Epureanu, bunların 891'inde isabeti yakaladı.

Alexandru Epureanu'nun ligde 1 de golü bulunuyor.