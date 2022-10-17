Ankaragücü Basın Sözcüsü Aytekin: 'Kaçırdığımız pozisyonları değerlendiremeyince mağlubiyetle ayrıldık'

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulunan Ankaragücü Spor Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, “Kazanmak için çıktığımız bir maçtı. Yediğimiz gol oyun planlarımızı bozdu. Pozisyon zaten tartışmaya açık. Hakemlerle ilgili de çok konuşmak istemiyorum. Daha sonra da bireysel hatadan ötürü bir gol yedik. Fenerbahçe'ye karşı hata yapma şansımız yoktu. Kaçırdığımız pozisyonları değerlendiremeyince mağlubiyetle ayrıldık. Önümüzdeki Giresunspor maçına hazırlanacağız. Ankaragücü hak ettiği yere gelecek. Dosta bir maç geçti. Burada da bunu gördük. Rakip takım taraflarını da misafir ettik. Camiamızdan özür dileriz. Ankaragücü bundan sonraki maçlarda hak ettiği puanı alacaktır” ifadelerini kullandı.

Ali Nargüner - Sadettin Aliusta



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