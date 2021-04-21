Ankaragücü Denizlispor'la puanları paylaştı

Maçtan dakikalar

7. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun gerisine geçen Rodallega, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

35. dakikada ceza sahası içindeki karambolün ardından Alper Potuk'un arka direğe yaptığı ortada Kitsiou düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

45. dakikada ceza sahası içerisinde giren Tusha'nın vuruşu kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.

45. dakikada ceza sahası içerisinde giren Paintsil'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

63. dakikada Denizlispor kalecisi Abdulkadir Sünger'in uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Alper Potuk'un vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

84. dakikada Şahverdi Çetin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Abdulakdir Sünger son anda kornere çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto (Embiya Ayyıldız dk. 90+1 ?), İbrahim Akdağ, Çekici (Şahverdi Çetin dk. 79), Geraldo (Saba dk. 64), Alper Potuk, Emre Güral (Orkan Çınar dk. 64), Paintsil

Yedekler: Fredirch, Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, Voca, Assane

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Y.Denizlispor: Abdulakdir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Sakıb Aytaç (Mohamed dk. 88 ?), Diskerud (Özgür Çek dk. 88 ?), Murawski, Sagal (Ali Yavuz Kol dk. 90+1 ?), Mesanovic (Hasan Ayaroğlu dk. 79), Tusha (Kubilay Aktaş dk. 46), Rodallega

Yedekler: Alperen Yalçın, Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Dossevi, Görkem Can

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Rodallega (dk. 7) (Denizlispor), Kitsiou (dk. 35) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Fabiano, Hasan Ayaroğlu, Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Sarlija (MKE Ankaragücü)

Ali Nargüner - Cem Geçim - Yunus Emre Kartal

