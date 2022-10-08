Ankaragücü deplasmanda İstanbulspor'u mağlup etmeyi başardı

Maçtan dakikalar

11. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen'de kaldı.

16. dakikada Taylan Antalyalı'nın ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Emre Kılınç'ın kale önünde kaleci Jensen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

28. dakikada Beridze'nin pasında ceza yayında topu alan Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen'de kaldı.

39. dakika Ali Sowe'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta kaleci David Jensen meşin yuvarlağı çeldi.

51. dakikada kendi yarı alanından hızlı çıkan Ali Sowe top ilerleyip sağ taraftan ceza sahası içine girip kaleci David Jensen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

55. dakikada sağ taraftan içeriye giren İbrahim Yılmaz'ın yerden verdiği pasta kale önünde araya giren Oğuz Ceylan'dan seken top havalandı. Pozisyonun devamında arka direkte bulunan Valon Ethemi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

76. dakikada Eduart Rroca'nın pasında ceza sahası içi sağında topu alan İbrahim Yılmaz'ın uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

90+1. dakikada Jese'nin ceza sahası içi solundan yerden pasında kale önünde Ali Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen'den döndü. Daha sonra dönen topu Sowe kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Ali Tuna

İstanbulspor: David Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Adi Mehremic (Melih Kabasakal dk. 62), Oğuzhan Berber, Eduart Rroca (Aldin Cajic dk. 77), Muammer Sarıkaya, Tuncer Duhan Aksu, Jetmir Topalli, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz (Sindrit Guri dk. 77)

Yedekler: Alp Arda, Owusu, Emir Kaan Gültekin, Patrick Ebert, Ologo, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan (Bahadır Han Güngördü dk. 90 ?), Oğuz Ceylan, Uros, Mujakic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Pedro Rodrigues dk. 46), Pedrinho (Zahid dk. 76), Emre Kılınç (Jese Rodriguez dk. 66), Beridze (Chatzigiovanis dk. 76 X), Sowe

Yedekler: Atakan Çankaya, Kevin Malcuit, Fıratcan Üzüm, Şahverdi Çetin, Macheda

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Emre Kılınç (dk. 16), Ali Sowe (dk. 90+1) (MKE Ankaragücü), Valon Ethemi (dk. 55) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Muammer Sarıkaya, Valon Ethemi (İstanbulspor), Pedro Rodrigues, Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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