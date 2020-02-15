Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?

Ankaragücü - Fenerbahçe canlı izle... Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile deplasmanda kritik bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertli takım haftaya oynanacak Galatasaray derbisi öncesi kazanarak hem moral bulmak hem de zirve yarışında yara almamak istiyor. Öte yandan Ankaragücü ise düşme hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Ligde 14 maç sonra geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek galibiyet özlemine son veren başkent ekibi, haftaya 17 puanla 16. sırada girdi.

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ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geleceği maç yarın saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı nasıl canlı izlenir?

Ankaragücü- Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Fenerbahçe, Ankara'ya 2 eksikle gidiyor

Fenerbahçe'nin, MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın kafilesi belli oldu. Sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar kadroya dahil edilmezken, kafilede uzun bir sakatlığın ardından yeşil sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım yer aldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın kafilesi belli oldu. Uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı kalan ve tedavisinin ardından son antrenmanlarda yer alan Hasan Ali Kaldırım, Ankara'daki kamp kadrosunda yerini alırken, sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar Ankara'ya götürülmedi.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Ankaragücü kadrosuna şu isimleri dahil etti:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç."

MUHTEMEL 11'LER

MKE Ankaragücü: Ricardo, Alihan, Kulusic, Pinto, Stelios, Saba, Daniel, Rodrigues, İlhan, Scarione, Orgill

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Max Kruse, Muriç