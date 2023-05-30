Ankaragücü - Galatasaray Maçı Canlı Anlatım

ANKARAGÜCÜ 1-1 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
1' Maç Başladı
7' GOL! Icardi, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Rashica sağ kanattan içeri ortaladı. Kale önünde Icardi'nin vuruşunda top ağlara gitti.
10' Kerem sağ kanattan içeri kesti. Savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.
16' GOL! Milson, Ankaragücü'ne beraberliği getiren golü attı. Taylan'ın pasında sağ çarda ceza sahasına sokulan Milson, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.
21' Icardi, Mertens'in pasında ceza sahasının sağında topla buluştu. Icardi'nin vuruşunda top, Gökhan'da kaldı.
İLK 11'LER:
ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Djokanovic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Zahid, Milson, Ali Sowe.
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
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