Ankaragücü Gaziantep Canlı İzle Bein Sports 1 Maç Kaç Kaç

Ankaragücü Gaziantep canlı izle... Haftanın kapanış maçında bu akşam ligde 16.sırada bulunan Ankaragücü, 12 sırada bulunan Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Korcan, Alihan, Kulusic, Pazdan, M.Sak, Pinto, Faty, Kitsiou, Hasan, İlhan, Orgill

Gaziantep FK: Günay, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Chibsah, Diarra, Morais, Jefferson, Twumasi, Pawlowski

Ankaragücü Gaziantep nasıl canlı izlenir?





Ankaragücü Gaziantep maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz...

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