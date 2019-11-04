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Ankaragücü Gaziantep Canlı İzle Bein Sports 1 Maç Kaç Kaç

Ankaragücü Gaziantep Canlı İzle Bein Sports 1 Maç Kaç Kaç
Ankaragücü Gaziantep Canlı İzle Bein Sports 1 Maç Kaç Kaç

Süper Lig'in 10.haftasının kapanış maçında Ankaragücü ile Gaziantep karşı karşıya geliyor. İşte bu zorlu müsabakaya dair tüm detaylar...

Ankaragücü Gaziantep canlı izle... Haftanın kapanış maçında bu akşam ligde 16.sırada bulunan Ankaragücü, 12 sırada bulunan Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. 

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Korcan, Alihan, Kulusic, Pazdan, M.Sak, Pinto, Faty, Kitsiou, Hasan, İlhan, Orgill

Gaziantep FK: Günay, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Chibsah, Diarra, Morais, Jefferson, Twumasi, Pawlowski

Ankaragücü Gaziantep nasıl canlı izlenir?



Ankaragücü Gaziantep maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz...

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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