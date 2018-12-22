Ankaragücü Göztepe Canlı Skor| Ankaragücü Göztepe Kaç Kaç?

Ankaragücü Göztepe Canlı Skor... Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta açılış müsabakasında, Ankaragücü ile Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek Göztepe'ye eski teknik direktörü Bayram Bektaş rakip olacak. Göztepe, bugün Kayseri Kadir Has Stadı'nda Ankaragücü ile karşılaşacak. Saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. İşte maça dair detaylar...

CANLI SKOR

ANKARAGÜCÜ:0 GÖZTEPE:0

Her iki takımda sezona iyi bir giriş yapsalar da, ligde son haftalarda sancılı süreç yaşayamaya başladı ve son beş maçta sadece bir puan topladı. Beş maçtır galip gelemeyen iki ekip, son haftalarda teknik direktör değiştirme yoluna gitti.

İlk Süper Lig deneyimine Göztepe ile kavuşan Bayram Bektaş, üst üstte aldığı dört mağlubiyetten sonra Başkan Mehmet Sepil ile görüşerek sarı-kırmızılarla yollarını ayırdı. Göztepe'de boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş getirildi. Özdeş, Göztepe ile çıktığı ilk lig karşılaşmasında Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretine son veremedi. İzmir ekibi hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında Nazilli Belediyespor'u 2-1 yenerek, hem kupada bir üst tura çıktı hem de Ankaragücü karşılaşması öncesinde moral depoladı.

Yollar bu sefer rakip olarak keşişti

Geçen sezon Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahiplerinden biri olan İsmail Kartal ise geçen hafta 4-0 kaybedilen Sivasspor müsabakası sonrası açıklamalarından dolayı sarı-lacivertli yönetim tarafından görevine son verildi. Kartal ile yolların ayrılmasının ardından başkent ekibi, Göztepe'den ayrılan Bayram Bektaş ile anlaştı. Ankaragücü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Bektaş, Göztepe ile yolları çok kısa sürede rakip olarak keşişti.

Süper Lig'de son maç 15 yıl önce

Göztepe ve Ankaragücü, 15 yıl sonra Süper Lig'de kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de son olarak 2002-2003 sezonunda Alsancak Stadı'nda karşılaşan iki rakibin maçı 1-0 Ankaragücü'nün galibiyetiyle son bulmuştu.

İki takım, toplamda 10 kez birbirlerine rakip oldu. 10 müsabakada Ankaragücü beş galibiyet, Göztepe ise üç galibiyet aldı. Taraflar iki kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Göztepe, bu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşarken, Ankaragücü ise 15 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ankaragücü Göztepe nasıl canlı izlenir?

Ankaragücü Göztepe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız