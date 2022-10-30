Ankaragücü, Hatay'a karşı dört dörtlük!

Maçtan dakikalar
2. dakikada sağ kanattan topla buluşan Taylan Antalyalı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Beridze'nin şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
18. dakikada Beridza'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sowe'un şutunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada Tolga Ciğerci'nin sol kanata pasında topu alan Jese, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jese'nin şutunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
61. dakikada sol kanattan uzun taç atışı kullanan Ankaragücü'nde Sowe, ceza sahasında topla buluştu. Sowe'un pasında Taylan Antalyalı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
69. dakikada sol kanattan faul kazanan Ankaragücü'nde topun başına geçen Pedrinho içeriye doğru orta açtı. Ceza sahası içerisinde Sowe'un kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
86.dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Topun başına geçen El Kaabi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
90+2.dakikada kontra atakta Sowe, ceza sahası içerisinde topu Diack ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Diack'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Murat Tuğberk Curbay
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakıc, Yasin Güreller, Taylan Antalyalı (Diack, dk.84 ?), Tolga Ciğerci (Şahverdi Çetin dk. 90+1 ?), Beridze (Ariyibi dk. 83 ?) Pedrinho (Rodrigues dk.83), Jese (Chatzigiovanis, dk.71), Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Oğuz Ceylan, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
A. Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Varga dk.56), Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Boudjema (Kaan Kanak, dk.45,), Onur Ergün (Musa Çağıran, dk.84), Rayane, El Kaabi, Ze Luis (Bertuğ Özgür Yıldırım dk.71), Lobjanidze (Ribeiro dk.71)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Louıs, Recep Burak Yılmaz, Muhammed Mert, Sadık Baş
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Beridze (dk.2), Taylan Antalyalı (dk.61) Sowe (dk.69), Diack (dk.90+2) (Ankaragücü) , El Kaabi (dk.86) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Mujakic, Tolga Ciğerci (Ankaragücü), El Kaabi (Hatayspor)
Yunus Emre Aytekin - Mert Cerrahoğlu
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