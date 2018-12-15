Ankaragücü, Kartal'ın görevine son verdi

MKE Ankaragücü yönetimi bugün oynanan Sivasspor karşılaşmasınınardından basın toplantısında kullandığı sözler üzerine Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görevine son verdi.

MKE Ankaragücü yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Sivasspor müsabakası sonrası Teknik Direktör İsmali Kartal'ın kulübümüz başkanı ve yönetim kurulu hakkında ki açıklamaları kulübümüz tarafından değerlendirilerek görevine son verilmesine karar verilmiştir.

Kupa ve lig müsabakalarında alınan başarısız sonuçların sebebinin farklı nedenlere bağlanarak ve kulübümüz yönetimine haksız ithamlarda bulunulmasını kabul etmemiz kulübümüz ve camiamız olarak mümkün değildir.

Camiamızın ve taraftarımıza karşı saha içindeki başarısızlığı örtme amacı ile kulübümüzü kamuoyu önünde küçük düşüren bu beyanlar kabul edilemez. Yapılan açıklamanın, bir metinden okunarak yapılması, önceden hazırlandığını açıkça göstermektedir.

Kulübümüzün içinde olduğu ekonomik sorunların bahane edilmiş ise de; bilindiği üzere, kulübümüz uzun yıllardır ekonomik sorunlarla mücadele etmesine rağmen zorlukları bir bir aşarak başarıya ulaşmaktadır.

Çalışan ve işveren ilişkisi içinde bulunduğumuz Teknik Direktör İsmail Kartal'ın beyanları iş sözleşmesinin devamını olanaksız kılmıştır.

Teknik Direktör İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki güven bağları geri dönülmez bir biçimde zedelenmiş olup bu nedenle görevine bugün tarihi itibariyle son verilmiştir.''

Ömer Çetin

