Ankaragücü Kayserispor Canlı İzle

Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor arasında 2 Ekim 2020 Cuma günü oynanacak olan karşılaşmada Bahattin Şimşek'in yardımcıları Alpaslan Dedeş ve Bilal Gölen olacak. Saat 20.00'de başlayacak maçta 4.hakem olarak Caner Ak görev yapacak. İki takım arasındaki en gollü maç 1997-1998 sezonunda oynandı. 9 golün atıldığı maçı MKE Ankaragücü 6-3 kazanmıştı. Kayserispor'un elde ettiği en farklı galibiyet 2011-2012 sezonunda 5-0'lık sonuç olurken Ankaragücü'nün en farklı galibiyeti ise 3-0'lık sonuçlar oldu.

İki takım arasında geçen sezon oynanan iki müsabaka da 1-1 sona ermişti. Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor, Başkent'te 18 müsabaka oynadı. Bu maçlarda Ankaragücü 7 kez kazanırken Hes Kablo Kayserispor 4 kez kazandı. 7 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Ankaragücü 30 gol atarken Kayserispor ise 29 gol kaydetti.

Ankaragücü Kayserispor nasıl canlı izlenir?





Ankaragücü Kayserispor maçını beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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