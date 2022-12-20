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Ankaragücü kupada turladı

Ankaragücü kupada turladı
Ankaragücü kupada turladı

Antalya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Tuzlaspor’u 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topu düzeltip vuruşunu yapan Jese'nin şutu ağlarla buluştu. 1-0

55. dakikada Marlon'un sol kanattan ceza alanı içine yerden kestiği ortada Macheda'nın dokunuşu filelere gitti. 2-0

89. dakikada Tuzlaspor ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde penaltı kazandı.

90. dakikada beyaz noktaya gelen Mata'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Bahadır kurtardı.

Stat: Akdeniz Üniversitesi

Hakemer: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütokx

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan (Fıratcan Üzüm dk. 69), Atakan Çankaya (Alperen Babacan dk. 80 ?),Sinan Osmanoğluxx, Marlon, Diackx, Zahid, Pepe (Şahverdi Çetin dk. 80 ?), Tasos, Jese (Ariyibi dk. 80 ?),Macheda

Yedekler: Nurullah Aslan, Radakovic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Beridze, Sowe

Teknik direktör: Ömer Erdoğan

Tuzlaspor: Angeler, Emirhan Tak, İbrahim Has, Sadi Karaduman (Kerem Korkmaz dk. 65), Mustafa Emre Can, Cisse, Rotman, Kone, Bilal Başaçıkoğlu, Mata, Adeniyi (Yahaya dk. 64)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Olatunbosun, Erdinç Altıntaş, Fatih Safran, Berat Danabaş, Ahmet Fırat Seven, Türberk Türedi, Halef Keklik

Teknik direktör: Barış Yılmazer

Goller: Jese (dk. 7), Macheda (dk. 54) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Atakan Çankaya, Oğuz Ceylan (MKE Ankaragücü), Adeniyi, Mustafa Emre Can, Rotman (Tuzlaspor)

İsa Akar - Ahmet Serdar Eser

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