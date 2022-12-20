Ankaragücü kupada turladı

Maçtan dakikalar
8. dakikada Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topu düzeltip vuruşunu yapan Jese'nin şutu ağlarla buluştu. 1-0
55. dakikada Marlon'un sol kanattan ceza alanı içine yerden kestiği ortada Macheda'nın dokunuşu filelere gitti. 2-0
89. dakikada Tuzlaspor ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde penaltı kazandı.
90. dakikada beyaz noktaya gelen Mata'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Bahadır kurtardı.
Stat: Akdeniz Üniversitesi
Hakemer: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütokx
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan (Fıratcan Üzüm dk. 69), Atakan Çankaya (Alperen Babacan dk. 80 ?),Sinan Osmanoğluxx, Marlon, Diackx, Zahid, Pepe (Şahverdi Çetin dk. 80 ?), Tasos, Jese (Ariyibi dk. 80 ?),Macheda
Yedekler: Nurullah Aslan, Radakovic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Beridze, Sowe
Teknik direktör: Ömer Erdoğan
Tuzlaspor: Angeler, Emirhan Tak, İbrahim Has, Sadi Karaduman (Kerem Korkmaz dk. 65), Mustafa Emre Can, Cisse, Rotman, Kone, Bilal Başaçıkoğlu, Mata, Adeniyi (Yahaya dk. 64)
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Olatunbosun, Erdinç Altıntaş, Fatih Safran, Berat Danabaş, Ahmet Fırat Seven, Türberk Türedi, Halef Keklik
Teknik direktör: Barış Yılmazer
Goller: Jese (dk. 7), Macheda (dk. 54) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Atakan Çankaya, Oğuz Ceylan (MKE Ankaragücü), Adeniyi, Mustafa Emre Can, Rotman (Tuzlaspor)
İsa Akar - Ahmet Serdar Eser
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.