Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırdı

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrıldığını açıkladı. Mert yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hocamız Mustafa Reşit Akçay ile Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Akçay, daha önce katıldığı bir radyo programında bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor için şampiyonluk temennisinde bulunmuştu. MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Başkent ekibi, olası tartışmaların önüne geçmek adına bu maç öncesi tecrübeli teknik adam ile anlaşarak yolları ayırdı.