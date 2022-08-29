İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu
Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı’dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan’ın getirildiğini açıkladı.

MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleştirilen; Başkanımız Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Emre Yıldız'ın katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. İmza töreninde hazır bulunan eski teknik direktörümüz Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan'a başarılar diledi. 1+1 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz."

Ali Nargüner
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.