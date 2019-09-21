Ankaralı spotçu geri dönüşüm yaparak baza üretiyor

Başkent Sincan'da 15 yıldır spotçuluk yapan 49 yaşındaki 4 çocuk babası Erzurum Tortumlu Veysel Kurt, çöplerden topladığı sünger, parke ve tahtları kendi ifadesiyle geri dönüşüm yapıyor. Bu dönüşüm sonucunda sıfır baza ve başlık üretiyor. Geçtiğimiz yıl dolar kurundaki yükseliş, piyasalardaki kısmi durgunluk küçük esnafı da etkiledi. O esnaftan biri olan Kurt, sermayesiz kalınca çözümü yeni bir yol üretmekte buldu. Çöplerden topladığı tahta ve türü malzemeleri kendi atölyesine getiren Kurt, burada yeniden değerlendirdi. Ucuza mal edilen bazalara karşı vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu dile getiren Kurt, “Çöpten topladığımız tahtalarla üretip halka ucuz fiyata satıyoruz. Ne diyor rahmetli Sakıp Sabancı, üretim üretim üretim” dedi.

Çöplerden tahta, parke, sünger toplayarak baza sehpa yaptıklarını belirten Kurt, “Bunları ucuza mal edip fakir fukaraya, öğrenci kardeşlerimize ucuza satıyorum. Zaten piyasada iş olmadığı için sermayem de yok. Çöplerde tahta var, sünger var biz de onları boş boşuna yakıyorduk. Ben burada 15 yıldan beri her sene 10 ton odun yakıyorum eğer ben o odunlarla baza yapsaydım şimdiye köşeyi dönmüştüm. Şimdi uyandım baktım ki o tahtalar işe yarıyor baza, sehpa yapıyorum bana sermaye oluyorlar. Bunları 150 TL'ye satıyorum, normal mağazada 400 ila 500 TL arasında satılıyor. Hem de bayağı bir ilgi var. Sincan'da bu işi ilk yapan benim 4 kişi yapıyoruz. Önce çöplerden süngerleri, tahtaları parkeleri topluyoruz. Burada ölçüyoruz kesiyoruz ve iskeletini oluşturuyoruz. Üzerine parke döşeyip sıfır sünger atıyoruz. Deri veya kumaşla kaplıyoruz. Baza başlığı da yapıyoruz. Herkesin bu ülkeye katkısı olsun kardeşim hazıra dağlar dayanmaz, bu tahtalar çöpe gidiyor. Biz bu çöpe atılan tahtaları değerlendirdik. Tahtanın kıymetini, süngerin, parkenin kıymetini biliyorum” diye konuştu.

Kurt sadece baza yapmakla kalmıyor, işi başında türkü söyleyerek çalışma arkadaşlarına bir taraftan konser de veriyor.

İrfan Çalışkan - Cem Geçim - Gökşen Efe

