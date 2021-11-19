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Ankara'nın Keçiören ilçesindeki patlamanın mutfak tüpünden kaynaklı olduğu belirlendi

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki patlamanın mutfak tüpünden kaynaklı olduğu belirlendi
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki patlamanın mutfak tüpünden kaynaklı olduğu belirlendi

Keçiören ilçesindeki bir binada meydana gelen patlamanın mutfak tüpünden kaynaklı olduğu savcılık tarafından belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Keçiören ilçesinde meydana gelen patlamanın doğalgazdan değil mutfak tüpünden meydana geldiği öğrenildi.

Keçiören'in Kızlarpınarı Caddesinde yaşanan olayda 3'ü ağır 4 kişi yaralanırken 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışmalar sürerken yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Ayrıca yaralılardan 3'ünün de hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

‘Ölümlerin sebebi yanma değil basınç sonrası iç organı parçalanması'

Soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre yaşanan patlamayla ilgili son durumun itfaiyeden gelen raporla netleşeceği belirtildi. İlk belirlemelere göre, patlamanın meydana geldiği binanın bir kısmında doğalgaz kullanıldığı, bir kısmında da kullanılmadığı tespit edildi. Patlamanın meydana geldiği dairede doğalgaz olmadığı, dairede bulunan mutfak tüpünün patladığını öğrenildi. Savcılık tarafından öğrenilen bilgilerde, dairede meydana gelen ölümlerin yanarak değil, basın sonucu iç organ parçalanması sonucunda olduğu belirlendi.

Engin Yağcı
 

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