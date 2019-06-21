Ankara'nın S-400 tezini ortaya koyacak

Gelecek hafta (26-27 Haziran) NATO'nun Brüksel'deki karargâhında gerçekleştirilecek toplantıda Bakan Akar'ın öncelikli gündeminin Rusya'dan önümüzdeki ay sevk edilecek S-400'ler olması bekleniyor. S-400'lerin ‘savunma silahı' olduğunun bir kez daha altını çizmesi beklenen Akar, Türkiye'nin hava savunma sistemine duyduğu acil ihtiyacı vurgulayacak. Bakan Akar, toplantı kapsamında muhataplarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. S-400'lerin yanı sıra Akar'ın çantasında Suriye'nin İdlib kentinde son günlerde yaşanan gelişmeler ve terörle mücadele bulunuyor. Daha önce planlandığı üzere NATO Savunma Bakanları toplantısı esnasında Bakan Akar'ın ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile de bir görüşme yapması bekleniyordu. Ancak Shanahan'ın görevinden çekilmesi ile bu görüşmenin yapılmayacağı netleşti. Pentagon, Shanahan'ın yerine ABD Savunma Bakanlığı görevi üstelenen ABD Ordu Bakanı Mark Esper'in toplantıya katılacağını açıklarken, Akar ve Esper'in Brüksel'de ikili görüşme yapıp yapamayacağına ise henüz netleşmedi.

Türkiye Gazetesi