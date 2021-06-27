Ankara'nın saklı cenneti Çayırhan Gölü misafirlerini bekliyor

Nallıhan'daki Çayırhan Gölü, Ankara sınırlarındaki en büyük alana sahip göle ev sahipliği yapmanın yanı sıra sağladığı imkanlar ile de dikkat çekiyor. Yürüyüş yolları, doğa kampları, trekking, antik kent gibi pek çok faaliyet imkanını içerisinde bulunduran Çayırhan Gölü, ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Göl kenarında yer alan Juliopolis Antik Kenti Nekropolü ile 'tarihe tanıklık eden şehir' olarak kendisine yer bulan bölgede farklı tiplerde 435 adet mezar, Frig, Roma ve Bizans döneminden izler taşıyan nekropoller de tarih severlerde büyük heyecan uyandırıyor. 80'den fazla aile ise kayıklar ile Çayırhan'da tutulan sazan balıklarını yurtdışına ihraç ederek geçimini sağlıyor. Kamp tutkunlarının ise gözdesi olan göl, yeni misafirlerini bekliyor.

Ali Nargüner - Doğukan Can Yüksel