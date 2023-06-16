Ankara'nın tarihi okulunu kapatma iddiası velileri ayağa kaldırdı

Aralarında eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in de bulunduğu birçok ünlü ismin mezun olduğu Ankara'nın tarihi okullarından Mimar Kemal Ortaokulunun kapatılacağı ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılacağı haberinin velilere ulaştırılması üzerine veliler tepki gösterdi. Okul bahçesinde toplanan veliler, okullarının kapatılmaması için çağrıda bulundu. Mimar Kemal Ortaokulu velilerinin basın açıklaması yaptığı protestoda, okulun kapatılmaması masaya yatırıldı.

Veliler, 1927 yılından itibaren hizmet veren okullarının tarihi bir geçmişe sahip olduğunun altını çizerek, "Mimar Kemal Ortaokulu velileri olarak, birkaç gün önce okulumuzun kapatılıp, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün taşınacağı haberini aldık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre okulumuza inceleme için müfettiş ataması yapıldığını öğrendik. 1927 yılından beri neredeyse bir asırdır ayakta duran bir okul. Okulumuzun kapanmasını istemiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Basın açıklamasında veliler, okuldaki öğrenci sayısının az olduğundan dolayı kendilerine bir mazeret gösterildiğini belirterek, "Okulumuzun öğrenci sayısının az olduğu gibi gerekçeler sunuluyor. Bunun asılsız olduğunu söylemek istiyoruz. Okulumuz şehrin merkezinde çok güvenli bir konumda ve Ankara'nın sayılı başarılı okullarından birisidir. Yetkililerimize sesleniyoruz, okulumuza dokunmayın. Bunu bizlere yapmayın. Bu okul ayakta durmak zorunda. Bu okul Ankara'nın sayılı okullarından biri" ifadelerini kullandı.

Çocuğu Mimar Kemal İlkokulunda öğrenim gören velilerden Esma Cingöz ise alınan karardan sonra çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Cingöz, öğretmenlerinin karne dahi dağıtamadan okuldan ağlayarak ayrıldığına dikkati çekerek, "Benim çocuğum şu an yedinci sınıfta. Sekizinci sınıfa geçecek. Bu sene LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı var önümüzde. Çocuğumun şu an psikolojisi çok kötü. Çocuğum iki gündür ağlıyor. Şu anda da sınıfında karnesini aldı ağlıyor hüngür hüngür. Öğretmenimiz karneyi dağıtamadan ağlayarak evine gitti. Benim çocuğumu bu okuldan alsam başka bir okula versem çocuklarımız bitik" diye konuştu.

Cingöz, bu okulda okuyan öğrencilerin öğretmenlerinden ayrılacağını, dolayısıyla sınava hazırlanma süreçlerinde de problem yaşayacaklarını söyleyerek, "Yeni okula alışma dönemlerinde bitikler. Arkadaşlarından ayrılacaklar. Öğretmenlerinden ayrılacaklar. Yeni bir okula alışmaları için zaten bir dönem geçecek. Yeni sınıfa geçtiklerinde arkadaşları rencide edecekler belki başka okula geçtikleri için. Sınav dönemlerini de çok etkileyecek. Biz çocuklarımızı dershaneye de versek toparlayamayacağız. Biz çok endişeliyiz. Okulumuzun kapatılmasını istemiyoruz asla" dedi.

Mimar Kemal Ortaokulundan iki sene önce mezun olan 16 yaşındaki lise öğrencisi Erem Aslan, mezun olduğu okulunun kapatılmasına üzüldüğünü söyledi. Kardeşinin bu okulda okuduğunu kaydeden Aslan, LGS'ye girecek kardeşinin psikolojisinin hiç iyi olmadığını belirterek, "Ben bu okuldan mezun oldum. 16 yaşındayım. İki sene önce mezun oldum bu okuldan. Şu anda da kardeşlerim okuyorlar. Bir tanesi de seneye LGS'ye girecek. Okulun kapanması onun psikolojisini hiç iyi etkilemiyor. Dün ben okula geldim öğretmenlerimi ziyaret etmek için. Onlar da buradan tayinlerini aldırmak istiyorlar. Onlar da hiç memnun değiller. Çoğuyla görüşemedim çünkü onların da psikolojisi hiç iyi değil. O yüzden kapanmamalı ve çok köklü bir okul" dedi.

Mimar Kemal Ortaokulundan mezun olan öğrencilerin başarısına da dikkat çeken Aslan, "Mezun olan öğrencilerin başarısına ve geldiği yerlere bakılacak olursa eğer çok başarılı ve güzel eğitim veren bir okul. Bu yüzden kapanmamalı. Burası ortaokul olduğu için çoğu arkadaşımla burada tanıştım. Çoğu zaman görüşemediğim arkadaşlarımla bile okulda öğretmenleri ziyaret etme bahanesiyle gelip bir şeyler yapabiliyoruz. Bizi birleştiren bir noktada oluyor" ifadelerini kullandı.

Berkay Hasan Karayakas - Evren Doğru

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