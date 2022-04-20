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Ankara'ya şehit ateşi düştü! Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu

Ankara'ya şehit ateşi düştü! Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu
Ankara'ya şehit ateşi düştü! Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun acı haberi Ankara’daki babaevine ulaştı.

Ankara’ya şehit ateşi düştü! Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu - Tıkla İzle

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pence-Kilit Harekatı çerçevesinde Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit oldu. Yetkililer, Kanlıkuyu'nun şehadet haberini, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Güzelkaya Mahallesi, Güventepe Caddesi'nde yaşayan ailesine verdi. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından eve Türk bayrakları asılırken belediye ekipleri taziye çadırı kurdu. Kanlıkuyu'nun evli olduğu ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Kanlıkuyu'nun babası Mustafa Kanlıkuyu'nun ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu belirtildi. Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlanacak.

İçişleri Bakanı Soylu taziye ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan taziye ziyaretinde bulundu.

Mehmet Kalay - Hidayet Türkyılmaz
 

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