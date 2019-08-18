İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'yı sağanak vurdu

Ankara'yı sağanak vurdu
Ankara'yı sağanak vurdu

Ankara'da yoğun sağanaktan etkilenen bazı ilçelerde maddi hasar oluştu.

Ankara'da başlayan yoğun sağanak yaşamı olumsuz etkilerken bazı ilçelerde maddi zarara yol açtı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde yoğun sağanaktan etkilenen Yağcıoğlu Mahallesi'nde elektrik ve telefon hatları kesilirken hayat durma noktasına geldi.

Bahçe duvarlarının çöktüğünü ve birçok evin çatısının uçtuğunu belirten Yağcıoğlu Mahallesi Muhtarı Tuncay Su, "5 küçükbaş hayvan telef oldu. Bahçe duvarları çöktü ve bir çok ağaç kökünden söküldü. Elektrik direklerinde kopmalar ve yollarda göçükler meydana geldi. Daha önce hiç bu şekilde bir yağışla karşılaşmamıştık. Şu an da altyapı çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bedri Sinan Taşpınar


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.