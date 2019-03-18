'Anketler millî iradeye müdahale'

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlût Karakaya TBMM'ye sunduğu anket yasasının detaylarını anlattı. Herkesin kafasına göre anket yayınladığını ifade eden Karakaya “Açıklanan anketlerle bir eğilimi ortaya koymaktan ziyade, yönlendirme yaparak birilerinin arzu ettiği sonucun çıkması için uğraşılıyor. Bu düpedüz millî iradeye müdahaledir” dedi. Gazetemize konuşan Karakaya'nın sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı AK Parti ile sahada birliktesiniz. Seçim atmosferi nasıl?

Gerek alt gerekse büyükşehir belediyelerinde AK Parti ve MHP teşkilatları son derece uyumlu, etkili ve verimli bir şekilde çalışıyorlar. Bu çalışmalar 31 Mart akşamına kadar uyum içerisinde gidecek.

Büyükşehirlerde ve illerde sürpriz bekliyor musunuz?

Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ‘Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52'inin üzerinde olmalı' derken topluma vermek istediği bir mesaj var. Sürpriz ne? Sürpriz beklenmedik bir şey diye tanımlarsak, ben herhangi bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Mevcut durumunu koruması da sürpriz değil. Daha yüksek olması da sürpriz değil, bu beklediğimiz bir durum.

Bazı anketlerde çeşitli spekülasyonlar yapıldığı söyleniyor. Anketler bu konuda maksatlı olarak mı kullanılıyor?

24 Haziran seçimlerinde MHP'nin yüzde 2-3 bandında olduğunu açıklayan ahlak fukarası araştırmacılar vardı. MHP yüzde 11,1 oy aldı. Aslında biz anket ya da kamuoyu araştırmalarını reddetmiyoruz. Bizim reddettiğimiz bu alanda yapılan sahtekârlıklardır. Araştırmalar, kamuoyunu kendilerinin arzuladıkları bir eğilime sokma, maniple etme ya da yönlendirme, hatta tam anlamıyla kandırma maksatlı olarak kullanılıyor.

Yapılan hiçbir anketin gerçekten güvenilirliği yok mudur?

Herkes kafasına göre bir anket yayınlıyor. Hiç araştırma yapmadan masa başında oturup anket sonucu yazıp açıklayanlar var. Düzgün araştırmacılar da sektörde yaşanan bu olumsuzluklardan çok rahatsız. Açıklanan anketlerle bir eğilimi ortaya koymaktan ziyade, yönlendirme yaparak birilerinin arzu ettiği sonucun çıkması için uğraşılıyor. Bu düpedüz millî iradeye müdahaledir.

TBMM'ye sunduğunuz anket yasası teklifi sadece siyasi partilerle mi ilgili?

Teklifle, araştırmalar yapan kuruluş ve kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarına dair esasları ile bu alandaki etik ve meslek standartlarını düzenlemeyi planladık. Teklif siyasi, sosyal ve ekonomik tüm alanlardaki araştırmaları kapsıyor. Biz bu kanun teklifi ile araştırma veya anket adı altında insanımız kandırılmasın ve iradesiyle oynanmasın istiyoruz. Kamuoyu araştırması ya da anket adı altında yapılan sahtekârlıklarla insanların iradeleri manipüle edilmeye çalışılmaktadır.

Anket çalışmalarının şeffaflıkla yapılmasından kastınız nedir?

Fatura yok, para hareketi yok ama bir müşteri için yapılan ve her hafta sistematik olarak açıklanan anketler var. Bu düzenlemeyle öncelikli olarak araştırmanın künyesi okunacak, araştırmayı kim için yaptığını, araştırmanın finansmanın kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleri ile birlikte paylaşmak zorunda kalacaktır. Teklifimizde, TÜİK'in bu konuda bir denetim ve gözetim kurumu olarak da görev yapmasını önerdik.

Teklifinizde özellikle hapis cezası önermeniz tartışma konusu oldu. Bu yaptırımın ağır olduğunu düşünüyor musunuz?

Teklifte belirtilen şart ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar idari para, iki seneden beş seneye kadar hapis cezası teklif ediyoruz. Bugün borsada işlem gören bir hisse senedinin fiyatı üzerinde manipülasyon yapanlar için hapis cezası yok mu? Ne için? Borsadaki yatırımcıları korumak için. Bunu doğru buluyoruz. O zaman hangi konuda olursa olsun kötü niyetle milletin iradesi ile oynayanlara neden hapis cezası olmasın?