İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Anlaşmasız Brexit, İngiltere'nin güvenliğini tehlikeye sokar'

'Anlaşmasız Brexit, İngiltere'nin güvenliğini tehlikeye sokar'
'Anlaşmasız Brexit, İngiltere'nin güvenliğini tehlikeye sokar'

İngiltere'nin Terörle Mücadele Başkanı Neil Basu, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) anlaşma yapmadan ayrılmasının ülke güvenliğini tehlikeye sokacağını ifade etti.

İngiltere'nin Terörle Mücadele Başkanı Neil Basu, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, anlaşmasız Brexit'in İngiliz polisinin ciddi suçlular hakkında Avrupa verilerine erişmesini engelleyeceğini ve 31 Ekim'den itibaren emniyet ve güvenliğe zarar vereceğini bildirdi.

İngiltere polisinin Schengen Bilgi Sistemi, yolcu ismi kayıtları ve Avrupa tutuklama müzakeresi aracılığıyla verilere erişimi kaybedeceğini bildiren Basu, "Bu, ülkeye gelen ciddi suçluların, aranan ya da kaçak olanların bizim tarafımızdan bilinememesine yol açacak ve bu da ciddi bir risk doğuracaktır. Bu konuda derin endişelerimiz var. Bu güvenliğimizde hasar meydana getirir" dedi.

Sistemin zarar verici etkilerini aza indirgeyebileceklerini söyleyen Basu, bu şekilde sistemin yavaşlayacağını belirtti. Basu, "Bu sistemler ve araçlar AB'de çok iyi bir sebeple geliştirildi. Anlaşmasız Brexit'te hepsini kaybederiz. Yeniden pazarlık yapmamız gerek" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brüksel ile yeni bir anlaşmaya varmak istediğini ancak İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'yi gerektiğinde anlaşma yapmadan bırakacağını ve ülkenin izleyebilecek aksaklığa hazırlıklı olması gerektiğini söylemişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.