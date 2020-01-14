İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anlattıklarıyla herkesi duygulandıran Hasan'a Ankara Valiliği sahip çıktı

Anlattıklarıyla herkesi duygulandıran Hasan'a Ankara Valiliği sahip çıktı
Anlattıklarıyla herkesi duygulandıran Hasan'a Ankara Valiliği sahip çıktı

Sokakta yaşayan Hasan Maden isimli gencin anlattıkları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ankara Valiliği gence sahip çıkarken Vali Vasip Şahin, “Kısa bir müddet içerisinde de Hasan'a ulaştık ve Hasan'ı bir hemen aldık. Şu anda da Hasan'ı sağlık sorunları nedeniyle tedavisine başladık. Daha rahat daha konforlu daha gönlünce olması için bütün imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

Anlattıklarıyla herkesi duygulandıran Hasan'a Ankara Valiliği sahip çıktı - Tıkla İzle

Ankara Valisi Şahin, kış aylarında sokaklarda kalan insanlara yönelik Ankara Valiliğinin barınma evine yaptığı ziyaret sonrasında kameralar karşısına geçerek söz konusu videodaki Hasan Maden hakkında açıklamalarda bulundu.

Vali Şahin, “Evet dün bütün vatandaşlarımızı gerçekten çok yakından ilgilendiği ve onları etkileyen bir video paylaşımını neticesinde bizde Hasan Maden'den haberimiz oldu ve arkadaşlarımız derhal bu konu ile ilgili hemen araştırmalara gittiler. Kısa bir müddet içerisinde de Hasan'a ulaştık ve Hasan'ı bir hemen aldık. Şu anda da Hasan'ı sağlık sorunları nedeniyle bir sağlık kurumumuzda tedavisine başladık. İnşallah tedavisinin sonucunda da burada ister burada barınmak isterse burada ya da başka imkanlarımız var orada Hasan'ın bundan sonraki köy yaşamını daha rahat daha konforlu daha gönlünce olması için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bu arada ben bütün vatandaşlarımıza, yurdun dört bir köşesinden bizi telefondan arayan mesaj gönderen vatandaşlarımıza duyarlılıkları için özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Birçok vatandaşımız, hayırseverimiz, Hasan'la ilgili ne yapabilirim, iş vereyim efendim, geçimini temin edecek diğer imkanları sağlayan hatta barınacak imkan bile sağlayayım diyen birçok vatandaşımız oldu” diye konuştu.

Sağlık tedavisi devam ediyor

Maden'in bir sağlık kurumunda tedavi altında alındığını bildiren Şahin, “İnşallah kısa zamanda o tedavisi tamamlandıktan sonra da normal hayatına inşallah bir iş olarak barınacağı imkanı olarak devam edecektir. İnşallah en kısa zamanda kendisinde ziyaret edeceğim. Özellikle burada şimdi biraz önce arz ettiğim bu misafirhane imkanımızı biz daha önce duyurduk yine geçen bir daha duyuru yaptık. Tabii aslında Hasan'ın da buna ulaşması lazımdı herhalde haberdar olamadı. Ama şu an itibarıyla böyle bir kapasitemiz var ve biz bunun her Aralık ayının başından Mayıs ayının sonuna kadar bu imkanı özellikle sokakta yaşayan evsiz kimsesiz insanlarımıza açıyoruz. Hasan, zannediyorum bu imkandan haberdar olmadığı için öyle bir yansıması olduğu medyaya ama önemli değil, Hasan veya Hasan gibi vatandaşlarımıza bu imkanlarımız açık” ifadelerini kullandı.

İrfan Çalışkan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.