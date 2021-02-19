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Anne, baba ve çocuğun öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Anne, baba ve çocuğun öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi
Anne, baba ve çocuğun öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Eskişehir’de anne, baba ve çocuğun öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 9’a yükselirken, polis ekiplerinin şüphelinin eşkalini belirlediği iddia edildi.

Eskişehir'de 3 gün önce Deliklitaş Mahallesi Hamayolu Caddesi'nde yeni taşındıkları evlerinde İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve çocukları Doruk Tokkal'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. Konuyla ilgili ilk gün 3 olan gözaltı sayısının 9'a yükseldiği öğrenildi.

Polisler yakın çevreye yöneldi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel ekip kapının zorlanmamasından dolayı ailenin yakın çevresine yöneldi. Olay günü, ölenlerden İlkay Tokkal'ın oğlu B.C.T.'nin yanı sıra eski çalışanı ve bir esnafı gözaltına almıştı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler ikisi kadın 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasında eşkal belirlendi iddiası

Olayın ardından apartman girişindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler tahmin edilen saatlerde bir şüphelinin çıktığını tespit etti. Elinde eldiven bulunan şüphelinin bir poşet ile apartmandan ayrıldığı görüldü. Maske ve şapkası nedeniyle şüphelinin yüzünün tespit edilemediği öğrenildi. Öte yandan apartmandan çıkan ve şüpheli konumunda bulunan kişinin yakınlarda bulunan bir ticari taksiye binerek şehir merkezine yakın bir mahalleye gittiği öğrenildi. Burada taksiden inen şüphelinin ardından karanlıktan faydalanarak izini kaybettirdiği ileri sürüldü. Öte yandan bir diğer iddia ise olayın şüphelisinin cinayetleri işledikten sonra ailenin cep telefonlarından birini ve birkaç eşyayı alarak evden çıktığına yönelik.

Özel ekip iz peşinde

Cinayetlerin aydınlatılması için çalışan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı özel ekip de çalışmalarına devam ediyor. Elde bulunan delillerle parçaları birleştiren ekip, şüpheliyi tespit etmeye çalışıyor.

Kirli bilgi vatandaşı tedirgin ediyor

Öte yandan olay sonrasında aileyi tanıyan ve çevredeki esnaf tarafından verilen birçok bilginin ise doğruyu yansıtmağı öğrenildi. Kısa sürede yayılan yanlış bilgiler vatandaşları tedirgin ederken, polis ekiplerinin işini de zorlaştırıyor.

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