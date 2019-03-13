Anne bıçaklanan oğlunu bir an olsun yalnız bırakmadı

Olay, öğle saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi Armutlu İş Merkezinin 1.'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin zemin katında annesi Nevin Ç. ile birlikte çay ocağını işleten Şevket Ozan G., iş yerine gelen kimliği belirsiz 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar bellerinden çıkardıkları bıçaklarla Şevket Ozan G.'yi iş merkezinin içerisinde kovalamaya başladı. İş merkezinin 1.'inci katındaki tuvalete kaçan Şevket Ozan G.'yi yakalayan şahıslar, sağ kasığından bıçaklayarak kaçtı.

Bıçak darbesinin atar damara gelmesi nedeniyle aşırı derecede kan kaybeden Şevket Ozan G.'ye ilk müdahaleyi orada bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri aşırı kan kaybeden Şevket Ozan G.'ye gerekli müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bu sırada yaşanan kavgaya şahit olan anne Nevin Ç., oğlunun elini tutarak biran olsun bırakmadı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Şevket Ozan G.'nin aşırı kan kaybetmesinden dolayı durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, polis olayı gerçekleştirerek kaçan şahısları yakalaya bilmek için çalışma başlattı.

Mehmet Dağlı