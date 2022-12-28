Anne demliyor baba kız günde 700 bardak çay dağıtıyor

Odunpazarı İlçesi bulunan bir çay ocağı, Mehmet Bakırcı ve aile tarafından işletiliyor. Eleman çalıştırmak yerine ocakta eşi Safiye Bakırcı'nın doldurduğu çay bardaklarını kızı Burcu Bakırcı ile dağıtan Mehmet Bakırcı'nın iş yeri böylelikle ikinci evi oluyor. Günlerinin tamamını yan yana çalışarak geçiren aile, bu durumdan oldukça memnun. Evin geçimi için taşın altına elini koyan aile fertleri çevresine örnek oluyor. Aile dayanışması ile imce usulü çalışan çay ocağını görenler ise ilk bakışta şaşkınlıklarını gizleyemeseler de daha sonra buradan çay içmeye özen gösteriyor. Bulundukları mahallenin neredeyse bütün esnafına çay dağıtan baba kız, taleplerden memnun.

“Komple ailecek bu işi yapıyoruz”

İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak'ta ailesi ile birlikte çay ocağı işleten Mehmet Bakırcı, çalışma sisteminden bahsetti. Ailesiyle sürekli birlikte olduğu için mutlu olduğunu ve bunun da işlerine olumlu yansıdığını belirten baba Bakırcı, “Burada ailecek çalışıyoruz. Hanım, kız, bazen oğlan geliyor, bazen öbür kızlar geliyor komple ailecek bu işi yapıyoruz. Çevremizde böyle işletmeler gördük. ‘Biz bu işi yapabilir miyiz' deyip giriştik ve bugün de şükür güzel gidiyor. Burada müşterilerimiz olsun, diğer esnaf arkadaşlar olsun iyi anlaşıyoruz. Sıcak, yuva gibi bir yer. Biz kızımla genellikle dışarıda askıya çıkıyoruz, hanım da çayları yapıyor. Biz bazen burada hanıma yardım ediyoruz bardakları yıkarken. Genellikle ocakçı hanım oluyor. Esnaf memnun, ben de esnaftan memnunum. Çaylarımız da güzel, müşteriler memnun. Böyle devam ediyoruz” diye konuştu.

“Burası bizim ikinci evimiz”

Mehmet Bakırcı'nın eşi olan Safiye Bakırcı, öncelikle bir kadın olarak istihdama destek verdiği için mutlu olduğunu belirtirken, iş yeri için ise ‘ikinci evimiz oldu' dedi. Safiye Bakırcı, “Burası bizim ikinci evimiz. Akşam gidip yatıyoruz, sabah kalkıp buraya işimize geliyoruz. Ailecek çalışıyoruz. Eş dost da geliyor, bütün tanıdıklarımız da geliyor, sürekli müşterilerimiz de var. Eşime destek oluyorum. Benim için büyük bir mutluluk. Çocuklarıma da destek olabilmek adına çalışıyorum. Henüz eleman almaya gerek görmedik. Kendimiz idare ediyoruz. Uzun zaman böyle devam ettirmek isterim çünkü işimden çok memnunum. Günde tahmini 600-700 çay çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bahadır Turgut - Abdullah Güçlü

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