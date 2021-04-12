‘Anne' diye bağırdı, kesilmekten kurtuldu

Olay, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Gölçayır Mahallesi'nde yaşandı. Sahibi tarafından kesilmek için kümesten alınan horoz bir anda 'Anne' diye bağırmaya başladı. Büyük şaşkınlık yaşayan Kevser Adanur, ‘anne' diye bağıran horozu kesmekten vazgeçti. Yaşanan o anlarda çekilen videoda, “Kesme onu yüreğime bir şey oldu. Öbürlerini kes o kalsın" dediği duyulan Kevser Adanur, ‘Anne' diye bağıran horozu kesinlikle kesmeyeceklerini belirterek, “Dün ablamın oğluyla kümese girdik. Horozu alınca bağırmaya başladı. Yeğenim 'yenge bu ne bağırıyor' dedi. Dinleyince ‘anne' diye bağırdığını duyduk. Dışarı çıkartınca tekrar bağırmaya başladı. Anne diye bağırınca ben kıyamam kesmeyelim dedim. Şuan 1 yaşında. Kesinlikle kesmeyeceğiz ölene kadar bizimle birlikte duracak. İlk defa dün kesmek için tuttuğumuzda bağırmaya başladı. Kümeste başka horozlarda var ama ilk kez böyle bir şey duyduk. Bu horoz bağırınca 2 tane daha horoz vardı onları da tuttuk ama onlar böyle bağırmadı. Sosyal medyada çok ilgi gördü. Herkes olumlu tepkiler vermiş. Sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini de düşünmüyorduk” dedi.

“Şaşırdık”

Recep Adanur ise ‘Anne' diye bağıran horozu gördüklerinde şaşırdıklarını dile getirerek, “İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık” ifadelerini kullandı.

O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden Kemal Adanur ise “Amcamın oğlu kesmek için benden bıçak istedi. Bıçağı getirirken horozu kümesten çıkartıyorlardı. Anne diye bağırdığını duydum o an aklıma video çekmek geldi. Videoda söylediğimiz gibi bu horozu kesmeyeceğiz. Resmen anne diye bağırıyordu” şeklinde konuştu.

Ozan Köse - Gökmen Şahin

