Anne ile kızının üzerine araç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 600 Evler Mahallesi İbn-i Kemal Caddesi'nden Bekçioğlu Cami istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 60 BE 540 plakalı kapalı kasa panelvan tipi araç ile kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen K.T. idaresinde 60 ABC 451 plakalı kamyonet ile tipi araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile 60 BE 450 plakalı araç yolda yaya olarak ilerleyen anne Yıldız Uzunoğlu ile kızı B.R.U.'nun (11) üzerine devrildi. Yan yatan aracın altından kız çocuğu ağır yaralı olarak çıkartılırken, annesi olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan 6 kişi ile birlikte 7 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Üzücü haberi alarak olay yerine gelen baba Murat Uzunoğlu sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Yıldız Uzunoğlu'nun cenazesi tabuta konularak cenaze aracı ile Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde toplanan vatandaşlar yaşanan talihsiz kazanın üzüntüsünü yaşarken, kontrolsüz kavşaktaki yaşanan kazalar nedeniyle yolun bölünerek kapatılmasını istedi. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Nurhan İçmez

