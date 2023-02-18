Anne karnında depreme yakalanıp dünyaya gelen bebeğin ilk hediyesini Esenyurt Belediyesi verdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremden karnındaki bebeğiyle balkondan atlayarak kurtulan Dime Aktaş, oğlunu Esenyurt'ta dünyaya getirdi. 22 yaşındaki Dime Aktaş eşiyle birlikte Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşadıkları evde depreme yakalandı. Deprem sırasında eşi, Dime Aktaş'ın bebeğiyle birlikte balkondan atlayarak kurtulmasını sağladı. Evleri yıkılan ve memleketlerinde kalacak yerleri olmayan aile İstanbul'da bir yakınının evine geldi. Balkondan atlaması sonucu bebeğini kaybettiğini düşünen ve yolların tıkalı olması nedeniyle hiçbir hastaneye gidemeyen Dime Aktaş, 6 gün önce geldiği Esenyurt'a bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğe Mehdi İlyas ismi verildi. Esenyurt Belediyesi ekipleri de anne karnında yaşama tutunan ve hastanedekilerin minik Mehdi İlyas'ı kaldıkları evde ziyaret etti. Mehdi İlyas'a yenidoğan paketi hediye eden ekipler, anneye de emzirme eğitimi verdi. Ziyaretlerinde ailenin ve bebeğin ihtiyaçlarını da not alan ekipler, yardımların devam edeceğini bildirdi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.